«سلمان للإغاثة» يدشن «كساء فرحتكم فرحتنا - 2»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سقطرى) دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا - 2» في جزيرة سقطرى اليمنية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا - 2» في جزيرة سقطرى اليمنية. ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستفيد منه 1800 طفل من الأيتام وذوي الإعاقة. وأشاد وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبينا أن هذه الشراكة تعد بداية لشراكات قادمة مع المركز في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.



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