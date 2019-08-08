شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج قطر.. في مكة المكرمة آمنون مطمئنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

زال الغطاء وانكشف القناع، وظهرت الحقائق جلية للشعب القطري الأصيل، وعرف كل أهل قطر من المتآمر والحاقد على شعبه وعلى أهل الخليج، وسقطت شخصيات الحمدين من عيون شعبه وأسدل الستار على مسرحية فاشلة من النظام الإرهابي في حرمان شعب قطر من الحج، فبعد أيام قليلة من قيام السلطات القطرية بحجب الرابط الإلكتروني السابق، والذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء الفريضة.

وكشفت إجراءات وزارة الحج لتسهيل قدوم الحجاج القطريين انفضاح النظام أمام المجتمع القطري الأصيل الذي عرف جيداً ما يكنه نظامه من حقد دفين لكل المنجزات السعودية في كل حج، وتسخر المملكة جميع إمكاناتها المادية والبشرية لإنجاح الموسم الذي يحظى برعاية ومتابعة حثيثة من قيادتها لتسهيل وصول القطريين إلى الحرمين دون عناء أو تعب، وهي المكاسب العظيمة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والتي تحققت في العهد السعودي الحديث. وجاءت سلسلة استحداث روابط إلكترونية لتسهيل دخول الحجاج القطريين للمملكة تأكيدا على حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وضع مصلحة الشعب القطري في قمة الاهتمام كما هي سمات القيادة السعودية على الدوام، فالمملكة قلب كبير يحتضن كل الخليجيين بكل الحب والترحاب.

لكن الأخلاق السياسية التالفة لدى نظام الحمدين أبرزت سلوكيات غريبة نظراً لما تنطوي عليه من لجوء إلى الأساليب الملتوية واستخدام الانتهازية بكل الطرق والوسائل لتعطيل حج الشعب القطري لأن هدف النظام القطري هو بث الفرقة والشتات في الدول العربية أو الخليجية والإسلامية حتى لو اقتضت الانتهازية استخدام الشعوب كما فعل نظام الحمدين في عدد من الدول، فهو نظام اعتاد على المؤامرات الدامية بحق الأمتين العربية والإسلامية.. أهلا بحجاج قطر في مكة المكرمة على أرضهم وتحت إشراف قيادتهم العربية والإسلامية.