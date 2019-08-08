نائب أمير مكة يستعرض خطة «المدني» في الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري. وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. واستمع إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، التي ينفذها أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعّمين بما يزيد على 3 آلاف آلية.

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري. وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. واستمع إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، التي ينفذها أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعّمين بما يزيد على 3 آلاف آلية.

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