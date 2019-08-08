شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء اليحيى: ضبط 300 حالة تزوير و960000 ريال غرامة على 96 مخالفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي(جدة)

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع المنافذ، وأوضح المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى في مؤتمر صحفي عقد أمس (الأربعاء) في جدة أن عدد حجاج الخارج بلغ حتى الساعة 12 من ظهر الأربعاء 6 /‏‏‏‏12 /‏‏‏‏1440هـ 1.838.339، منهم 969726 من الذكور، و868.613 من الإناث، ونسبة الذكور 53٪، فيما بلغت نسبة الإناث 47٪.

وكشف أن المنافذ الجوية استقبلت 1.725455 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 95634 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 17250 حاجاً. وأشار إلى أن عدد حالات التزوير التي تم كشفها حتى الساعة بلغت 300 حالة أعيد أصحابها إلى بلدانهم، وبلغ عدد القرارات 22 قرارا، عدد الناقلين 21، عدد المنقولين 96 مخالفا والغرامات المالية 960000 ريال، فيما بلغ عدد تصاريح الحج للسعوديين 140886، وبلغ عدد تصاريح الحج للمقيمين 93372 تصريحا.

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عقوبات على المخالفين

وأضاف مدير عام الجوازات بأن المديرية وفرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي. وأشاد بمشاركة العنصر النسائي الذين يقدمون عملا مميزا لخدمة الحجاج.

وبيّن اللواء اليحيى أن هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، إذ يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها ١٠ آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة ١٥ يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٢٥ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٥٠ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة نهائياً، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف.