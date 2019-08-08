النائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج بالمدينة المنورة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أكد النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسر وطمأنينة وسكينة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس (الأربعاء) على مقرات أعمال الحج بالمدينة المنورة للاطلاع على سير العمل، واستهل المعجب جولته بزيارة مقر مكتب أعمال الحج بالمنطقة المركزية، ثم انتقل لمكتب أعمال الحج بفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة، واطلع على الخطة التشغيلية لهذه المقرات، وشاهد انسيابية سير الإجراءات وسرعة ودقة إنهاء إجراءات قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة. والتقى المعجب بمنسوبي النيابة العامة في المقرات، مشيداً بالجاهزية العالية والفاعلية القصوى في إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج؛ حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه قضايا الحجاج.

أكد النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسر وطمأنينة وسكينة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس (الأربعاء) على مقرات أعمال الحج بالمدينة المنورة للاطلاع على سير العمل، واستهل المعجب جولته بزيارة مقر مكتب أعمال الحج بالمنطقة المركزية، ثم انتقل لمكتب أعمال الحج بفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة، واطلع على الخطة التشغيلية لهذه المقرات، وشاهد انسيابية سير الإجراءات وسرعة ودقة إنهاء إجراءات قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة. والتقى المعجب بمنسوبي النيابة العامة في المقرات، مشيداً بالجاهزية العالية والفاعلية القصوى في إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج؛ حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه قضايا الحجاج.

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