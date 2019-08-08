مكة: وصول أول دفعة حجاج يمنيين من أسر شهداء عاصفة الحزم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) وصل إلى مكة المكرمة أمس 295 حاجاً وحاجة من اليمن الشقيق يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمني. وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف. ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية بالضيوف في بلدهم الثاني مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات. من جانبهم عبر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب.

وصل إلى مكة المكرمة أمس 295 حاجاً وحاجة من اليمن الشقيق يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمني. وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف. ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية بالضيوف في بلدهم الثاني مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات. من جانبهم عبر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب.

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