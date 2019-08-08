شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يصلون من فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وصل أمس الأول (الثلاثاء) إلى مكة المكرمة (1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الإقامة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين قدموا لهم الورود وماء زمزم، والتمر والقهوة.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

فيما عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين.