شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين: الاستضافة فرصة للعلماء لبحث سبل تعزيز الدعوة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم الحج شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين للرعاية والعناية التي يوليها لحجاج بيت الله الحرام، وعبروا عن سعادتهم بالاستضافة التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، واهتمام حكومة المملكة المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، مشيدين بالخطوات المتطورة التي تنفذها حكومة المملكة في موسم الحج من عام لآخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأبدى رئيس الشؤون الدينية في روسيا نياز كشابف سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة، مؤكدًا أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، وأن المملكة تقوم كل عام بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.

من جانبه، أشاد الداعية في الجامع الكبير بكرواتيا الدين فيتش بالجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة الحجاج، مشيداً بسرعة إنهاء إجراءات الدخول مما خفف عنهم عناء السفر مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توفير جميع الخدمات، منوهًا بحسن الضيافة وتقديم أفضل الخدمات. فيما عبر الإمام والداعية بالجامع الكبير بكرواتيا نديم عمر فيتش عن سروره بالاستضافة التي ستتيح الالتقاء بالعديد من علماء هذه البلاد المباركة لمناقشة سبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في العالم.