شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قرارا إداريا لمخالفي الحج.. 150 ألفا غرامة لمواطن وإبعاد وافدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصدرت المديرية العامة للجوازات 21 قرارا إداريا لعقوبات مخالفات ناقلي الحجاج غير النظاميين للمشاعر المقدسة.

وأكدت المصادر لـ«الخليج 365» أنه تم التشهير بـ13 ناقلا لحجاج مخالفين حتى الآن، بينهم وافدان. فيما بلغ مجموع عقوبات التوقيف للمخالفين 180 يوما، ومصادرة مركبتين، وعدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 3 مخالفين، في حين بلغ مجموع الغرامات المالية أكثر من 900 ألف ريال.

وأوضحت الجوازات أن أكبر العقوبات في حج هذا العام بحق مواطن بلغت 150 ألف ريال إضافة إلى التشهير، والسجن 15 يوماً. فيما تنوعت بقيه الغرامات المالية بحق المخالفين منهم وافدون والبقية مواطنون كانت أدنى الغرامات مبلغ 10آلاف ريال، فيما تمت معاقبة المخالفين لقيامهم بنقل حجاج غير نظاميين لم يكن لديهم تصاريح نظامية بالحج، وتضمنت السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

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ودعت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم وفقا للإجراءات المرعية.

وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهماتهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

يذكر أن القرارات الإدارية الصادرة في حج العام الماضي 1439 بلغت 99 قرارا، فيما بلغ عدد الناقلين المخالفين 95 ناقلا.