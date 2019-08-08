شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف كاميرا و315 ضابطا وفردا يضبطون إيقاع الحشود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

يتابع 315 ضابطاً وفرداً بمركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمديرية الأمن العام في العوالي رصد سير الحالة الأمنية للحجاج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة عبر 5909 كاميرات رقمية عالية الدقة موزعة في أرجاء المشاعر والمداخل الستة لمكة المكرمة وفي ساحات المسجد الحرام. وأوضح قائد المركز اللواء خالد الطياش أن المركز يعمل على تقديم خدماته الأمنية طوال موسم الحج من خلال تضافر الجهود من العاملين في المركز من أصحاب القدرات والمهارات العالية من الضباط وصف الضباط في إدارة الحشود وتنظيم المشاة. وبين أن مقر مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في موقعه الجديد يضم إدارتي مسرح العمليات والمراقبة التلفزيونية، حيث يتم رصد حركة المشاة بالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المحيطة بالحرم، وحركة الحجاج منذ وصولهم إلى المنافذ الحدودية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وفي القطارات والمركبات خلال عمليات النقل الترددي لمتابعة وجود أي تدافع أو تزاحم لتتم بعد عملية الرصد إحالة تلك الحوادث لمسرح العمليات لتتم عمليات التدخل في الوقت المناسب.

وأشار اللواء الطياش إلى أن المركز يعمل فيه 157 ضابطاً، و158 صف ضابط، إضافة لوجود 36 ضابط اتصال من مختلف الجهات والقطاعات الأمنية، و44 عاملا و66 موظفاً مدنياً، مشيراً إلى أن الهدف من المركز هو متابعة مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة لتحقيق الأمن وتنظيم أعمال الحج من خلال تطبيق الخطط الأمنية على مدار الساعة بالتعاون مع مختلف الجهات المشاركة في الميدان، والاستفادة من التقنيات الحديثة مع اتساع مساحة المتابعة للمشاة بالكيلومترات في مختلف المواقع بالمشاعر، بما يسهم في تنظيم الحشود وتيسير حركتهم حتى وصولهم للمواقع المتجهين إليها بكل يسر وسهولة.

وأضاف قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج أن عملية استقبال البلاغ والتعامل معه تتم من خلال عدد من المراحل تبدأ باستقبال البلاغ عبر رقم «911» المخصص للطوارئ لخدمة منطقة مكة المكرمة، ثم تتم عملية تحويل البلاغ للجهة المختصة بالمراقبة التلفزيونية أو مسرح العمليات حسب نوعية الطلب من حيث التزاحم أو طلب الإسعاف أو الهلال الأحمر أو وجود مشكلات مرورية أو غيرها لتقوم جهة الاختصاص بتلقي البلاغ والتعامل معه في أسرع وقت ممكن.