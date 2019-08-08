- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.
كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.
المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبداللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.
كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:45 PM
استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اليوم رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم قائد المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم وأمين عام الجمعية فهيد الدوسري، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد والجمعية خلال الفترة المقبلة.
كما شهد اللقاء استعراض أهم مشاريع وبرامج الجمعية المستقبلية، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.
، المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبدالله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.