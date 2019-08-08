حساب المواطن الدفعة 21 الموعد النهائي بعد تبكير صرف الدفعة الحادية والعشرون لمستحقي الدعم عبر رابط...

ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم السعودي إيداع الدفعة 21 والتي يتعارض موعد تسليمها هذا الشهر مع إجازة عيد الأضحي المبارك، الأمر الذي جعل العديد يتساءل عن مصير الدفعة الحادية والعشرون من برنامج حساب المواطن، الأمر الذي دعى القائمين على برنامج حساب الموطن لحسم الأمر وإعلان الموعد الرسمي الذي سيتم فيه صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن السعودي.

وأوضح حساب المواطن أن دفعة أغسطس والتي كان من المقرر لها أن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ونظرًا لتزامن ذلك مع أجازة عيد الأضحي فقد تقرر تسليم المستفيدين من دعم البرنامج الدفعة الـ21 قبل موعدها وتحديدًا يوم الخميس المقبل الموافق 8/8/2019 من شهر أغسطس الجاري.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 21:

حسبما أوضح البرنامج عبر صفحتة الرسمية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” فقد تقرر صرف الدفعة 21 من حساب المواطن للمستحقين يوم الخميس المقبل، كما ناشد البرنامج في توضيحه اليوم كافة المستفيدين من الدعم بسرعة التسجيل في الدفعة 22 عبر رابط حساب المواطن من أجل الإستفادة بدفعة سبتمبر 2019، وأن أخر معاد للتسجيل هو قبل صرف الدفعة 21.

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رابط حساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 21:

نقدم لكم متابعينا الكرام رابط حساب المواطن والذي تستطيعون من خلاله التسجيل في الدفعات القادمة من دفعات الدعم أو الاستعلام عن نزول الدفعات التي تم التسجيل فيها، ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن، ويعتبر التسجيل في الدفعة القادمة مُتاح حتى موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن، من خلال رابط حساب الموطن الدفعة 21 قبل عيد الأضحى 1440 وخطوات التسجيل في الدفعة 22 على ca.gov.sa .

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حساب المواطن:

كانت الإنطلاقة الأولى لبرنامج حساب منذ عامين وذلك في عام 2018 وكان الهدف الرئيسي من البرنامج هو مساعدة محدودي الدخل، وكان البرنامج من الوسائل الناجحة التي تساعد في مساعدة محدودي الدخل وغير القادرين على متاعب الحياة، ووضع البرنامج عدة شروط لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد يوم 10 من كل شهر ميلادي كموعد لصرف المساعدات المالية لمحدوي الدخل في حساب المواطن، وكانت آخر الدفعات التي تسلمها المواطنون السعوديون مستحقي الدعم الدفعة الـ20 والتي تم صرفها في شهر يوليو الماضي.