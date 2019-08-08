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دعوى قضائية ضد بنك قطري بتهمة تمويل الإرهاب
متابعات الخليج 365 - متابعة
رفعت دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، تتهم بنك قطري بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا.
وكشفت تقارير بريطانية، أن شقيقين ثريين استخدما حسابيهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة في سوريا.
ورفع 8 سوريين، دعوى ضرر ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا، زعموا فيها أنه ”لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة” على أيدي الجماعة الإرهابية.
وأكد السوريون، أنهم اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة.
وأوضحت الدعوى أن الأخوين معتز ورامز الخياط، ساعدا جبهة النصرة ماليًّا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.
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