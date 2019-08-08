رسميًا.. الإعلان عن إقامة بطولة عالمية للفروسية باسم كأس السعودية بالرياض في فبراير 2020

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 :

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن إقامة بطوله عالمية للفروسية بأسم كأس السعودية وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض في شهر فبراير لعام 2020م . جاء ذلك خلال حضور سموه اليوم حفل السباق المقام في سارتوجا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقال سمو الأمير بندر إن تنظيم هذه البطولة العالمية للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية يجيء انطلاقا” مما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – والذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم – ايده الله – والذي كان له اكبر الاثر في تطورها وإنتشارها كما ان متابعة وإهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله – شكلت تحولا” رئيسيا” ومنعطفا” هاما في تاريخ رياضة الفروسية لتصل الى العالمية وفق نظرة وتوجيه ورؤية سموه الطموحة ، وقد حرص سموه على أن تنظم المملكة هذه البطولة العالمية في إطار توجّه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله- على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية التي تثبت قدرة المملكة وشبابها على تنظيم وإنجاح مثل هذه المناسبات الكبرى لاسيما في ظل ما تحظى به من متابعة واهتمام جماهيري وإعلامي على مستوى العالم ، ونحن نعتمد بعد الله على دعم سموه الكريم – حفظه الله- لهذه الرياضة الذي يعزّز أهميتها وارتباطها بتاريخنا الذي يمثل جزءا أصيلا من هوية المملكة وثقافتها وموروثها مما يسهم في تطويرها لتكون صناعة حقيقة .

وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أن هذا السباق يمثل أهمية خاصة بصفته الأغلى في سباقات الخيل على مستوى العالم بقيمة جوائز يصل مجموعها إلى عشرين مليون دولار أمريكي، ومن المقرر ان تنطلق البطولة يوم السبت 29 فبراير 2020م على ان يجري السباق على مسار رملي ويمتد لمسافة تصل الى 1800 متر بمشاركة 14جوادا وهو الحد الأقصى لعدد المتسابقين على هذا المضمار. ويُشار الى أن التسجيل والمشاركة في السباق ستكون مجانية . وتبلغ قيمة الجائزة التي سيحصل عليها الفائز 10 ملايين دولار أمريكي، في حين تبلغ قيمة باقي الجوائز التي سيتقاسمها الفائزون بالمراكز من الثاني الى العاشر عشرة ملايين دولار أيضا ، ليبلغ قيمة إجمالي الجوائز 20 مليون دولار أمريكي. مشيراً أن الإعلان عن هذه البطولة جاء في حفل سباق سارتوجا الذي يحضره ويشارك فيه كبار ملاك الخيل على مستوى العالم لتتاح لهم فرصة التعرف على تفاصيل هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى وبالتالي نستهدف مشاركتهم فيها ، وفِي سياق إعلانه عن إطلاق بطولة “كأس السعودية” ، قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل: ” يأتي إطلاق كأس السعودية الذي سيكون واحداً من أبرز سباقات الخيل الدولية ليمثل إنجازاً يضاف إلى باقي الإنجازات التي شهدتها هذه الرياضة وفي إطار الطموح غير المحدود لتكون بلادنا بإذن الله واحدةً من أبرز الوجهات العالمية لسباقات الخيل” .

Advertisements

اضاف سموه بانه تم اختيار موعد إطلاق السباق بعناية، بحيث يقام في نهاية شهر فبراير بعد أربعة أسابيع من اختتام بطولة ‘كأس بيجاسوس العالمي’ في جولف ستريم بارك، وقبل أربعة أسابيع من انطلاق ‘كأس دبي العالمي، ما يعني بأن الفرصة سانحة لأبرز الخيول خلال التدريبات للمنافسة في سباقات الخيل الثلاثة الأرقى في العالم والتي تجري على المسارات الرملية . ومن شأن الجائزة المالية المخصصة لـ “كأس السعودية” أن تضع البطولة في مصاف البطولات الأبرز عالمياً ، إذ وصلت القيمة الإجمالية لبطولة ‘كأس بيجاسوس العالمي’ عام 2018م الى 16 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الجوائز المالية لـ ‘كأس دبي العالمي’ 12 مليون دولار أمريكي .

أما من حيث السباقات التي تجري على الأرضية العشبية ، فتعد بطولة ‘ذَا أيفريست’ في أستراليا الأعلى قيمة ؛ إذ تصل جوائزها إلى 9.8 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت قيمة جوائز ‘كأس اليابان’ إلى 6 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الجوائز الخاصة بسباق ‘جائزة قوس النصر’ ، والتي تعد الجائزة الأغلى في أوروبا، 5.6 مليون دولار أمريكي .

وبين سمو الأمير بندر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع في وقت لاحق للكشف عن كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبطولة بما في ذلك آلية المشاركة والإيواء والأنظمة وعدد وأنواع الأشواط ودرجاتها وجوائزها والاشتراطات التي ستطبق وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في مثل هذه البطولات . كما سيتم في المؤتمر الصحفي الكشف عن سياسية النادي تجاه ميادين الفروسية بالمملكة والاستراتيجية التي سيتم التعامل بها مع مختلف الميادين خلال المرحلة القادمة بما يوفر لها سبل النجاح والتطوير في إطار ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظهما الله – .