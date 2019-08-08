شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة نيوزيلندية تروي لـ«الخليج 365» قصة إسلامها وتداعيات حادثة المسجدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يستضيف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج عدداً من المسلمين الجدد، الذين عبروا عن سعادتهم بالاستضافة. وأوضحت الحاجة «تريسي» من نيوزيلندا، أسلمت حديثا، أن الزيارة تأتي بمثابة البلسم لجرح كل نيوزيلندي مسلم. وعن قصة إسلامها قالت: «لي صديقة مسلمة فرغبت في التعرف على الإسلام وزرتها بمنزلها وشعرت بالدهشة لمدى ترابط الأسرة المسلمة، ما زاد شغفي لمعرفة كيفية الدخول للإسلام فاصطحبتني صديقتي لمسجد قريب وأشهرت إسلامي هناك». وأكدت «تريسي» أن الخير أحيانا يخرج من رحم الشر، فقد شهدت أعداد المسلمين في نيوزيلندا زيادة عقب الحادث الإرهابي، وأضافت أن ملايين من غير المسلمين في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويشرح لهم جوانب العظمة والحكمة والكمال والسماحة والعدل في الإسلام.

ووصفت «تريسي» رحلة الحج بأنها رحلة إيمانية، وأن اليوم الذي رأت فيه الكعبة المشرفة يعد من أجمل أيام عمرها، وقالت «أعيش حاليا في المشاعر المقدسة فِي أطهر البقاع وأجمل وأروع أيام حياتي، ولا يوجد تفريق ولا تمييز بين عربي أو أعجمي، أو أسود أو أبيض».