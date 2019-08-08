سجلات مستشفيات المشاعر من اليدوي.. للباركود

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) طورت وزارة الصحة السجلات الطبية في مستشفيات المشاعر، بعد نجاح تجربة العام الماضي بتزويد مستشفياتها بأجهزة حديثة للعمل على تطوير القسم وتيسير العمل فيها. وعملت الصحة الإلكترونية في الوزارة على تطوير السجلات بمستشفيات المشاعر في حج العام الماضي من اليدوي إلى الباركود على أسورة المريض، وأسهم التطوير في سرعة تسجيل الحجاج دون عناء الانتظار، كما خفف الازدحام أمام موظف السجلات، وعملت الصحة في حج هذا العام على تزويد قسم السجلات بأحدث الأجهزة المطورة التي تعمل بنظام الآندرويد وخاصية اللمس على الشاشة واللا سلكي للوحة المفاتيح والماوس وباركود لا سلكي، ما يسهل لموظف السجلات الوصول إلى المريض في أي موقع كان.

طورت وزارة الصحة السجلات الطبية في مستشفيات المشاعر، بعد نجاح تجربة العام الماضي بتزويد مستشفياتها بأجهزة حديثة للعمل على تطوير القسم وتيسير العمل فيها. وعملت الصحة الإلكترونية في الوزارة على تطوير السجلات بمستشفيات المشاعر في حج العام الماضي من اليدوي إلى الباركود على أسورة المريض، وأسهم التطوير في سرعة تسجيل الحجاج دون عناء الانتظار، كما خفف الازدحام أمام موظف السجلات، وعملت الصحة في حج هذا العام على تزويد قسم السجلات بأحدث الأجهزة المطورة التي تعمل بنظام الآندرويد وخاصية اللمس على الشاشة واللا سلكي للوحة المفاتيح والماوس وباركود لا سلكي، ما يسهل لموظف السجلات الوصول إلى المريض في أي موقع كان.

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