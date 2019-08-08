شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ميداني متنقل بـ11 سريرا في عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) جهزت وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي مستشفى ميدانياً متنقلاً بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين واستشاريين. جهزت وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي مستشفى ميدانياً متنقلاً بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين واستشاريين. وأوضحت الوزارة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريراً، منها سريران عناية مركّزة، و4 أسرة للتنويم، و5 كراسي للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ، وعدد من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة صدمات القلب. ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة والخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي، وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة. ويحتوي أيضا على وحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات ووحدة أوكسجين مركزي، وكذلك مولد كهرباء بإمكانه العمل لمدة 5 أيام متواصلة.



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