شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ كويتية في قارب بلاستيكي بالمياه السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخفجي)

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية أمس الأول (الثلاثاء) كويتية انفلت زورقها البلاستيكي الذي كانت تستقله في عرض البحر.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، المتضمن تلقيهم اتصالا على هاتف الطوارئ من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيكي إلى عرض البحر.

وأضاف: «تم على الفور التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه، حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة». وطالب المتحدث بتوخي الحذر عند استخدام العائلات القوارب غير الآمنة التي قد تسبب خطراً على الأرواح، مشدداً على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر، مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة.