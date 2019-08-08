شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات.. سداد مرن للوحدات السكنية بـ«المدينة الاقتصادية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الصبحي (جدة)

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاقها حملة عروضها الصيفية تحت شعار «إطلالة تركوازية وسيارة هدية» حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك ضمن موسم صيف «عالم تركوازي»، وانطلاقا من إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز نمط جودة الحياة على شواطئها الخلابة.

وتتميز حملة «إطلالة تركوازية وسيارة هدية» التي تطلقها المدينة الاقتصادية لأول مرة بتقديم عروض للسيارات مجاناً عند شراء الوحدة السكنية، إضافة إلى فترة سداد مرنة على الوحدات السكنية لمدة 5 سنوات بدون أي هامش ربح، وبدفعة أولى لا تتجاوز 20%، ومميزات وخصومات أخرى للدفع النقدي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تشارلز بيلي سعادته بإطلاق حملة العروض الصيفية، وقال: «إن الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية تمتلك مواصفات تجتمع فيها عناصر ملهمة عدة، تميزها عن أي مشاريع سكنية أخرى في المملكة، خصوصا الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام بالقرب من شاطئ البحر، بأحياء تقع داخل مجتمع سكني يقدم أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة، وبخدمات بنية تحتية متقدمة، فضلاً عن الشبكة الذكية لتصريف مياه الأمطار».

يذكر أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة والرؤية 2030 بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث سيتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة، التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية تتنوع بين سلسلة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومرافق تعليمية وترفيهية ورياضية متكاملة.