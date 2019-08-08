شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فرضية للتأكد من جاهزية قطار المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المهندس موسى الزهراني تنفيذ أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، مشددا على جاهزية القطار لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات.

وبين الزهراني أن «سار» تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030، وقال: «نعمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة».

وذكر الزهراني أن فريق المشروع ومن ضمن استعداداته التشغيلية وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.