شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء التراخيص المبدئية لأنشطة «الغذاء والدواء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ستلغي جميع الموافقات (التراخيص) المبدئية، لجميع أنشطتها اعتباراً من 2 محرم القادم 1441، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق القطاع البلدي فسيتم إلغاؤها لاحقاً.
وأوضحت الهيئة أن على المستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطتها، التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.
وبينت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء التراخيص المبدئية لأنشطة «الغذاء والدواء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.