شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء التراخيص المبدئية لأنشطة «الغذاء والدواء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ستلغي جميع الموافقات (التراخيص) المبدئية، لجميع أنشطتها اعتباراً من 2 محرم القادم 1441، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق القطاع البلدي فسيتم إلغاؤها لاحقاً.

وأوضحت الهيئة أن على المستثمرين الراغبين في ممارسة أنشطتها، التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

وبينت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.