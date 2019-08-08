شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: الأمطار تغلق طريق «الباحة» وإنقاذ 3 أشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني ، عبدالله سيف ، إبراهيم الأكلبي (بيشة)

أوقفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بيشة مساء أمس الأول الحركة المرورية على طريق (بيشة - الباحة -الغربية)، كما أنقذ المواطنون 3 أشخاص احتجزوا في السيول المنقولة عبر وادي الجعبة غرب المحافظة.

وتسببت الأمطار في تجمعات مائية في العديد من الطرق وجرفت عددا من السيارات، وعملت بلدية مركز الحازمي على إزالة آثار الأمطار.

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المراكز التابعة للبلدية، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بشفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.