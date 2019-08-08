شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الـ6 ساعات تحتجز 5 مواطنين بـ«العكرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (جازان)

أنقذت فرق الدفاع المدني في الطوال 5 مواطنين احتجزوا في سيل وادي تعشر بقرية العكرة، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت 6 ساعات متواصلة على المحافظة، فيما تفقد محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري، ووكيل المحافظة جابر محمد عواف، ورئيس بلدية الطوال المهندس عبدالوهاب مباركي، ومدير الدفاع المدني بالنيابة النقيب أحمد مدخلي، مجاري الأودية، حيث تم تحويل مسارها بشكل عاجل.

واحتجز المواطنون خلال توجههم لأراضيهم الزراعية للتأكد من سقياها.

ويقول عبدالله عكور أحد المحتجزين: بدأنا بالسير والطريق آمن ولا يوجد أثر للسيل، وبعد دقائق معدودة حاصرتنا المياه من كل اتجاه، واستمر احتجازنا لمدة 4 ساعات، فيما تم التواصل مع الدفاع المدني الذي هب بشكل سريع، وباشر الموقع، وبعد تقييم الموقف تم إيصال أطواق النجاة وإخراج المحتجزين واحدا تلو الآخر.