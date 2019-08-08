شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح طريق «عثوان» بعد توقف الحركة المرورية 5 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان)

أعادت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان افتتاح طريق عثوان أمام الحركة المرورية إثر توقفها لأكثر من 5 ساعات، وذلك بعد أن عزلت السيول والأمطار الغزيرة معدات فرقة إدارة الطرق والنقل المكلفة بصيانة العقبة والطريق.

وأوضح مدير إدارة الحركة والصيانة بالبلدية سالم يحيى المالكي أن البلدية تلقت بلاغات عدة عن انجرافات وانقطاع طريق جبل عثوان، وعلى الفور باشرت الموقع وتم فتح الطريق خلال 3 ساعات، مشيرا إلى مباشرة انهيارات صخرية عدة على الشارع العام بالمحافظة وفي جبالها، ولا تزال المعدات تعمل حتى الآن على فتح الطرق المقطوعة كافة، وتلقي بلاغات المواطنين ومباشرتها على الفور، مبينا أن البلدية استنفرت كافة معداتها وآلياتها لفتح الطرق، وعمل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة.