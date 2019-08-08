شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغمر طرق الخميس.. والبلدية تكتفي بالتغريد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)فيما غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على خميس مشيط أمس الأول العديد من المواقع والطرق، اكتفت بلدية المحافظة بتحذير المواطنين عبر حسابها في «تويتر» من المخاطرة بعبور تجمعات مياه الأمطار، وطالبتهم بعدم استخدام طريق الأمير سلطان لإنشاء مشروع استكمال مسارات طريق جسر بيشة، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار بشكل كبير.
وانتقد العديد من المواطنين انعدام تصريف مياه الأمطار في طرق عدة، مطالبين بتنفيذ حلول جذرية تعالج المشكلة.
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