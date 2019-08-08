شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مناطق موعودة برياح سطحية مثيرة للغبار.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

لليوم الثاني على التوالي استمرت الحالة الغبارية في جدة أمس (الأربعاء) لكنها أخف قليلا عن بدايتها يوم الثلاثاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (جازان، وعسير) ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منهما، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-42كم/‏ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/‏ساعة على الجزء الشمالي، وفي الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/‏ساعة.

وبينت أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجلان اليوم 41 درجة مئوية، والرياض وبريدة 43، والدمام 44، وجدة 38، والأحساء 46.