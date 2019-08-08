شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان لمحافظ أبوعريش: تفقد المستشفى العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه (جازان)

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، بالوقوف على مستشفى أبوعريش العام، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

والتقى الشمراني أثناء جولته التفقدية مدير المستشفى الأخصائي عمر بن طه الصافي، واستمع إليه عن أوضاع وسلامة أقسام الطوارئ والتنويم، مؤكداً أنها تسير كما كانت عليه قبل هطول الأمطار، وأن جميع الكوادر متواجدة على مدار 24 ساعة وفي أهب الاستعداد.

كما زار الشمراني المرضى المنومين واستمع الي مطالبهم وحاجاتهم، وقطع الشمراني بعدم صحة تدفق السيول إلى داخل المستشفى، مؤكداً أنها شائعات مغلوطة.