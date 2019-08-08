شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: تدشين نفق «28» قبل موعده بشهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير تدشين مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز قبل موعده المقرر بشهرين، إذ من المفترض أن يتم الانتهاء من كامل أعماله في شهر أكتوبر القادم حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

وأكد -خلال افتتاحه مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز تقاطع شارع 28 بالدمام- أهمية المشروع؛ نظراً لمساهمته في سهولة تنقل السيارات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، كما أنه يأتي ضمن إستراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية.

وتفقد المهندس الجبير خلال وصوله موقع المشروع مكونات النفق، واستمع -عن طريق مقاول المشروع والمهندسين المشرفين عليه- لشرح مفصل لكافة محتويات المشروع والمراحل التي مر بها، بحضور رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ومساعد مدير مرور الشرقية العقيد سعيد القحطاني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، وعدد من قيادات ومسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء الأمانة.