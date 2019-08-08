شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطابخ مؤقتة لذبح الأضاحي بالخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

شدد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي على أهمية ذبح الأضاحي داخل المسلخ وعدم القيام بذلك في الطرقات والمواقع العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وعدم اللجوء إلى القصابين المتجولين خلال عيد الأضحى المبارك، نظراً لأن غالبيتهم مخالفون، وبعضهم قد يكون حاملاً لأمراض ويستخدم أدوات غير معقمة، مطالباً بالإبلاغ عنهم.

وأوضح بأن بلدية الخبر أتاحت أمكانية الذبح مؤقتاً في 6 مطابخ، إضافة إلى مسلخ الأهالي الرئيسي، تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وذلك بعد اتمام تلك المطابخ كافة الاشتراطات اللازمة تفادياً لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة.