شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: خطة مرورية لعيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كثفت إدارة المرور بالقريات دورياتها في عدد من المواقع بالمحافظة قبيل عيد الأضحى المبارك. وتتضمن خطة الإدارة للعيد تكثيف التواجد الميداني في أسواق الماشية ومواقع بيع الأضاحي والمسالخ بالتنسيق مع بلدية القريات، ومصليات العيد والجوامع ليتسنى للمواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بكل طمأنينة ويسر وسهولة، وتعزيز الوجود الميداني حول الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية.

من ناحية أخرى، ضبطت الدوريات السرية بمرور القريات مركبة من نوع جيب ارتكبت أكثر من 10 مخالفات من ضمنها التفحيط وإزعاج المارة.