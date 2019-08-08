شكرا لقرائتكم خبر عن 20 منحة دراسية للمعاقين بصرياً بجامعة محمد بن فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

خصصت جامعة الأمير محمد بن فهد 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية، بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما تم إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

وجهزت الجامعة قاعات دراسية وممرات ومصاعد وكافة الخدمات اللازمة لتسهيل تنقلاتهم، كما ستعمل على توفير الكتب الدراسية بلغة برايل وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئة ويضمن لهم مستقبلاً بعد تخريجهم.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري حرص الجامعة على دورها الوطني والمجتمعي ولا يقتصر دورها على إعداد الكوادر البشرية فحسب.

وأضاف أن الجامعة لديها برامج لفئات أخرى كالصم وغيرهم على غرار برنامج ذوي الإعاقة البصرية، وسيتم تقديم هذه البرامج وفق أحدث المعايير العالمية إذ إن الهدف إعداد أفراد هذه الفئات ليس لسوق العمل فحسب، بل للحياة بشكل عام.