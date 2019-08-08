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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية قرارًا، يقضي بتكليف شديد بن حمد بن ظافر العرجاني نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي.
يأتي ذلك بناء على ما رفعه المدير العام للمحافظة رشيد العتيبي لمصلحة العمل.
فيما قدم "العرجاني" شكره لنائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، والمدير العام للمحافظة رشيد العتيبي، ورئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي الأستاذ محمد بن جابر المهان، على هذه الثقة.. واعدًا بتقديم المزيد من العمل والاجتهاد.
"العرجاني" نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-08
أصدر نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية قرارًا، يقضي بتكليف شديد بن حمد بن ظافر العرجاني نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي.
يأتي ذلك بناء على ما رفعه المدير العام للمحافظة رشيد العتيبي لمصلحة العمل.
فيما قدم "العرجاني" شكره لنائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، والمدير العام للمحافظة رشيد العتيبي، ورئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي الأستاذ محمد بن جابر المهان، على هذه الثقة.. واعدًا بتقديم المزيد من العمل والاجتهاد.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:19 AM
أصدر نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية قرارًا، يقضي بتكليف شديد بن حمد بن ظافر العرجاني نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي.
يأتي ذلك بناء على ما رفعه المدير العام للمحافظة رشيد العتيبي لمصلحة العمل.
فيما قدم "العرجاني" شكره لنائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، والمدير العام للمحافظة رشيد العتيبي، ورئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي الأستاذ محمد بن جابر المهان، على هذه الثقة.. واعدًا بتقديم المزيد من العمل والاجتهاد.
، "العرجاني" نائبًا لرئيس قوة الحماية بالساحل الشرقي ،
المصدر : الخليج 365
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