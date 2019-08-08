، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).
وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية، كتنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيَّين، الذين أوقدوا نار الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني.
قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-08
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).
وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية، كتنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيَّين، الذين أوقدوا نار الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:17 AM
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:56 AM
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).
وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيًا في الوقت نفسه الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية، كتنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيَّين، الذين أوقدوا نار الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني.
، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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