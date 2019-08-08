“rasmiaan” حساب المواطن – “اكتشف الان” رابط ايداع دعم حساب المواطن...

مازلنا معكم نلقي الضوء لحضراتكم لكي يتم معرفة آخر تفاصيل ومستجدات المملكة السعودية حساب المواطن، يعتبر من أهم البرامج الحكومية التي تساعد على تخفيف الضغوط والأعباء على كاهل المواطن السعودي الفقير، ويساهم في تقديم العون المادي لكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمختلف مناطق المملكة، ويعمل على إعادة تصويب المنافع الخاصة بالمملكة للفئات التي تحتاجها بالشكل الذي يعمل على تشجيع الاستهلاك، نرصد لكم كل جديد فتابعونا.

ننقل لحضراتكم رقم حساب المواطن، كذلك تسجيل حساب المواطن، وكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج حساب المواطن وموعد ظهور الدعم المادي الدفعة 21 التي يترقبها جميع المواطنين السعوديين.

حساب المواطن

يعمل هذا البرنامج على رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم، ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقاٌ لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك، حيث يتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، كما سيجتاز البرنامج ثلاث مراحل أساسية بداية من تسجيل المواطنين السعوديين من الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل والذي يبدأ بمرحلة الأهلية وينتهي بمرحلة إستحقاق النقدية.

تسجيل حساب المواطن

دعا حساب المواطن جميع المواطنين للتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة التس سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل من هنا، ويجب التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة للحصول على الدعم الكامل، كما يمكن لجميع المواطنين الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المحصصة لهم عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا

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كما يشترط في تسجيل حساب المواطن بأن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويسثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، كما يشترط إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لايقيم خارجها لأكثر من 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية، كما يشترط أيضاَ عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، ولابد من توافق البيانات الخاصة به مع بيانات الجهات ذات العلاقة، ولمعرفة كيفية التسجيل يمكنكم متابعة الفيديو التالي:.

رقم حساب المواطن

تم تفعيل قنوات اتصال خاصة ببرنامج حساب المواطن للتواصل لتقديم كافة الشكاوي والاستفسارات، أو من خلال القنوات المجانية الأخرى

م بيان الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية 1 رقم حساب المواطن مجاني للشكاوي 19912 من الأحد للخميس من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً 2 خدمة عملاء حساب المواطن تويتر citizen _care على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من الواحدة مساءً حتى 11 مساءً 3 بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa يتم استقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة 4 خدمة صوتك مسموع urv.ca.gov.sa على مدار 24 ساعة

دعم حساب المواطن لمستفيدي الدفعة 21

كما أن هناك اجراءات متبعة في حالة مغادرة المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين له المملكة وتجاوز المدة المسموح بها خارج البلاد لاستمرا الدعم، في هذه الحالة يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز المستفيد الرئيسي المدة المسموح بها خارج المملكة والتي تقدر بحوالب 90 يوماً سواء بشكل متواصل أو منقطع بدءاً من تاريخ اقرار سياسة البرنامج.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس ان شاء الله تعالى، بالتوفيق للجميع