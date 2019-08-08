“بالارقام” حساب المواطن – “اكشف الان” رابط ايداع دعم حساب المواطن...

نبقى معكم ومتابعة لآخر المستجدات عبر المملكة العربية السعودية، حيث تم إعلام جميع المواطنين بأنه سيتم صرف الدعم للدفعة 21 من حساب المواطن اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، حيث لم يتبقى إلا ساعات قليلة على إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 21، وشجع حساب المواطن من يرغب في معرفة قيمة الدعم المستحقة لهم عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما نقلنا لحضراتكم رابط الاستعلام الخاص بالدفعة 21 فكونوا معنا.

يعد برنامج حساب المواطن ذو أهمية كبيرة لدى المواطنين السعوديين، ويعتبر من أهم الإنجازات الكبيرة التي فعلتها الحكومة وذلك من أجل تعويض الأذى الذي قد يلحق ببعض الأسر بسبب التوسعات الإقتصادية التي قامت بها المملكة في مختلف مناطق البلاد، وسنستعرض لحضراتكم خلال هذا التقرير كل ما يهمكم معرفته بخصوص حساب المواطن الدفعة 22 الجديدة المنتظرة، فقد كل ما عليكم فعله وضع المقال في المفضلة لديكم

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن لتعويض الأسر الذي قد تلحق بها أضرار نتيجة التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وذلك سعياً من الحكومة في تقديم حياة أفضل للمواطن السعودي، ويعمل برنامج حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الإستهلاك الرشيد، والمقرر أن حساب المواطن يوفر تقديم الدعم المادي للفئات المستحقة بشكل مباشر.

حساب المواطن الدفعة 22

تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم، عبر حساب المواطن، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك وكان من ضمن الأهداف المعلنة لحساب المواطن ما يلي:-

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تخفيف أثر الإصلاحات الإقتصادية.

رفع كفاءة الدعم الحكومي.

تشجيع ترشيد الإستهلاك.

حساب المواطن الدفعة 21

أعزائي المتابعين في كل مكان يتبقى أيام قليلة على صرف الدفعة ال 21 لحساب المواطن المقرر صرفها يوم 8 أغسطس الجاري، ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل الدفعة 22 والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وهناك عدة شروط للتسجيل في حساب المواطن وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويقيم المستفيد من حساب المواطن بشكل دائم في المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من حساب المواطن في أياً من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا، عملية التسجيل في دورة الدفعة 22 حيث حث حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم

ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين، ويمكن للمواطنين الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس ان شاء الله تعالى، بالتوفيق للجميع.