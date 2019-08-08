شاهد.. هكذا أصبحت مركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان

رصد متطوعون في أعمال البحث عن الأسرة المفقودة في وادي مسلة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان، السيارة التي كانت تقل الأسرة عندما جرفها التيار القوي الذي اندفع نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظات منطقة جازان أمس الثلاثاء.

وكانت السيارة تهشمت كليًا في دلالة على قوة التيار وسرعة جريان الوادي الذي يقع في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، واستمرت أعمال البحث من قِبل الدفاع المدني والمتطوعين عن الأب والأبناء بعدما عثر على الأم متوفاة. وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أوضح أنه عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد، وهي الزوجة، وفي حالة وفاة، فيما جار البحث عن باقي المفقودين.