صور عفوية لخادم الحرمين مع الأمير تركي بن هذلول

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) صورة عفوية حديثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويظهر في الصورة خادم الحرمين الشريفين، وبجانبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران حاملاً بين يديه نجله محمداً.

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