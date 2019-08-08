“مؤسسة النقد” تُصدر “وثيقة” سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية...

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية العاملة في السعودية.

وقالت المؤسسة إن الوثيقة تهدف إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها؛ ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي. ويأتي إصدار المؤسسة تلك السياسة سعيًا منها إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المبلِّغ والإدارة العليا في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتُكبت أو ترتكب أو سترتكب؛ وذلك بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد لدى المؤسسات المالية. علمًا بأنه يمكن الاطلاع على وثيقة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية على الرابط الآتي:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx