صور.. الشبانة يُدشِّن بوابة خدمات الحج الإعلامية

دشَّن وزير الإعلام تركي الشبانة اليوم (الأربعاء)، بوابة خدمات الحج الإعلامية، بحضور عددمن الجهات الإعلامية والوفود المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. وتضمن الحفل عرضاً لأعمال الحج بعدة لغات، وخدمات وزارة الإعلام، وتجارب الترجمة والتطوع في الحج.

وكشفت وزارة الإعلام عن إصدار ١٦٣٨ تصريحاً للتصوير خلال موسم الحج، مشيرة إلى أن الجهات المُصرَّح لها شملت ١٥١ قناة تلفزيونية وإذاعية، و٣٦ بعثة إعلامية دولية، و٩٢٣ إعلامياً، فضلاً عن ٥٢٢ جهاز ومعدة تصوير. كما تضمنت التصاريح ٦ شركات لتقديم خدمات الربط بالأقمار الصناعية، إضافة إلى ٧ مواقع للبث المباشر على مدى ٢٤ ساعة عبر ٦٠ مصوراً، و٢٠مخرجاً، ٢٥ فريق إعداد بحث ومحتوى، و٣٠ مراسلاً ميدانياً، و١٠ عربات نقل. وعبَّر الإعلاميون عن سعادتهم بالخدمات الإلكترونية المتطورة والتسهيلات التي تُقدمها وزارة الاعلام للوفود المشاركة، مؤكدين إلي أن بوادر نجاح الحج بدأت الآن.