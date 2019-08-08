بالصور.. الأمطار تغمر المنازل والأحواش وتغلق الطرق في “بيش”

شهدت قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش أمس هطولا للأمطار، اقتحمت على إثرها كميات ضخمة من المياه المنازل والاحواش وتسببت في غمرها بمياه الأمطار وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظرًا للظروف التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة عن جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز. -وفقًا لـ”سبق”- وأشار أحد السكان ألى أن معدّةً من البلدية فتحت الطريق من السيل، ولكنهم ينتظرون تصرف الماء من المنازل التي غادرها بعض الأهالي؛ ومنها منزل والده الذي غمرته المياه من كل اتجاه.