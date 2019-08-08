«الطيران المدني» يعلن نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم بموسم الحج

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية للمملكة.

وكانت مرحلة قدوم استقبال الرحلات الجوية لموسم حج هذا العام، انطلقت يوم 1 ذي القعدة 1440هـ، وانتهت 4 ذي الحجة 1440هـ.

ووصلت أعداد الرحلات الجوية القادمة لموسم حج هذا العام 1440هـ إلى 7389 رحلة، منها 4322 رحلة جوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و3067 رحلة جوية وصلت لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، أن نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تأتي بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع الخدمات للحجاج وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.

كما رفع شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وإلى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وإلى نائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وكذلك الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة في وضع هذه الخطة التشغيلية التي حققت هذا النجاح الكبير بوصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وتوفير كل الخدمات اللائقة لهم في مطارات المملكة.

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كما قدم شكره للجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

ونوه رئيس هيئة الطيران المدني بالنجاح الكبير الذي حققته الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام، والتي كانت من أهم أهدافها الرئيسة تنفيذ أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل إجراءات القدوم للحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، إلى جانب قيام الهيئة بتسخير كل التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، موضحًا أن هيئة الطيران المدني عملت إلى تحسين تجربة الحجاج المسافرين منذ وصولهم إلى صالات الحج حتى خروجهم من المطار، وهو الأمر الذي انعكس عن رضا ضيوف الرحمن من الخدمات التي قدمت لهم في مطارات المملكة خلال هذا الموسم.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت خلال موسم الحج، ومن خلال إدارة متخصصة بالهيئة، بتطبيق عدة معايير دقيقة لتحسين تجربة الحجاج المسافرين، من لحظة وصول الحجاج للصالات حتى مرحلة التفويج التي تنتهي بركوب حافلات الحملات لمقر سكنهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في المطار؛ لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه ضيوف الرحمن، ومنها التأكد من إجراءات الاستقبال ونظافة المرافق من دورات مياه وغيره وبتسجيل وقت الانتظار لكل نقطة إجراءات خلال رحلة الحاج، بهدف راحة ضيوف الرحمن تحقيقًا لتوجهات القيادة بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

كما أسهم تطوير صالات الحج في تقليص فترة إنهاء إجراءات السفر للحجاج القادمين، وتم تجهيز الصالات بكامل مرافقها في وضعية القدوم إلى اتجاه واحد، بما يوفّر مزيدًا من الانسيابية لتحركات ضيوف بيت الله الحرام، في حين تتم إعادة تهيئة الصالات مرة أخرى للرحلات المغادرة فقط بكامل مرافقه، في مرحلة مغادرة الحجيج.