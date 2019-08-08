«الصحة»: نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكيّ بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

أنقذ فريق طبي من «الصحة» بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجًّا سوريًّا بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض إلى إغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورتها، عبر خدمة الخط الساخن، ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية؛ لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب.

وتم إجراء عملية كيّ للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأكدت «الصحة» نجاح هذه العملية الدقيقة التي وجدت إمكانات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج الذي سيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجة ونسكه بعدما تماثل للشفاء.