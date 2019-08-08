تحذير من صعوبة الحركة المرورية على طريق الأندلس بجدة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الأربعاء، من صعوبة الحركة المرورية على طريق (الأندلس)، بمحافظة جدة.
وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: الآن.. حادث مروري في طريق (الأندلس بعد السارية باتجاه الشمال)، بمحافظة جدة، لافتًا إلى أن هذا الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية، ونتج عنه عدد من الإصابات.
وأَضاف المركز: تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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