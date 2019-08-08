صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات قرية الهجن بالطائف

شهد متجر الهدايا بحديقة الملك فيصل بالطائف، المصاحب لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، إقبالًا كثيفًا من الزوار؛ حيث تميز المتجر بالهدايا النوعية والمميزة، والتي تحمل شعار موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن .

كما حملت الهدايا صور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصورًا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة لصور عدد من أنواع الهجن .

وتميز المتجر بموقعه الملفت والمميز عند البوابة الرئيسية لقرية الهجن؛ حيث أنه حال فشل الزائر من زيارته أثناء الدخول استطاع زيارته أثناء الخروج منه.

وقد سجلت المبيعات التي تحمل صور وشعارات مهرجان ولي العهد أكثر مبيعات المتجر.