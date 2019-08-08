السفير آل جابر: المستفيد مما يحدث في عدن ميليشيا الحوثي

الرياض -

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن السفير محمد آل جابر، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، هي المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب السفير آل جابر: «المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد أبواليمامة والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدوانًا وبغيًّا في العام ٢٠١٥».

وأكد السفير آل جابر أن عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.

وكانت الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على معسكر خلال حفل تخريج دفعة من الجنود ومقر للشرطة، أسفرت عن وقوع 49 قتيلًا و48 جريحًا.