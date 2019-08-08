بالصور.. ضبط شقة تُستخدم كمستودع لحوم غير مطابق للمواصفات بالجبيل

أكدت بلدية الجبيل، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط شقة تستخدم كمستودع لحوم غير نظامي من قبل عمالة وافدة.

وأشارت البلدية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، إلى أن اللحوم المضبوطة خلت من الأختام الرسمية، وعليه جرت مصادرتها تمهيداً لتطبيق النظام، ومخالفة المسؤولين عنها.

وتأتي عملية الضبط، في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها البلدية ورجالها، والتي تشمل عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكُّد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

يُشار إلى أن الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.