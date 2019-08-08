«الأرصاد» توضح حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون حالة الطقس غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحوة إلى غائمة جزئياً على المدينة المنورة، وغائمة جزئياً على جدة، خلال الساعات القادمة.
وأشارت «هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.
بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 35 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.
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