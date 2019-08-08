بالصور ..أمطار جازان تحاصر المنازل ورافعات تنتشل السيارات العالقة

كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان، عدم جاهزية مشاريع تصريف المياه، فيما بدت الرافعات وسيلة واحدة لانتشال السيارات العالقة، بينما تسببت مياه الأمطار في جريان السيول وإغلاق الطرقات.

واستنفرت أمانة المنطقة وبلدياتها الـ26، فرقها الميدانية المدعمة بالآليات والمعدات والعمالة؛ لرفع السيارات العالقة وإغلاق الطرق الخطرة المنهارة، وتصريف التجمعات المائية في الطرق الفرعية والرئيسية، التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وأكَّدت أمانة جازان، أن بلدياتها بكل كوادرها البشرية والآلية في حالة جاهزية تامة، موضحة أن الأعمال الميدانية مستمرة، فيما طالبت إمارة المنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر، خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقيد بتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد.

‏وحذَّر الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، مشددًا على ضرورة اتباع الإرشادات، ومتمنيًا السلامة للجميع، فيما وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تحذيرًا متقدمًا بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وشهدت منطقة جازان، مساء أمس الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة، شملت محافظات: أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبوعريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد، ومدينة جيزان.

وسال على إثر هذه الأمطار، كل من: وادي جورا، ووادي هراين بمحافظة الدائر سيل متوسط بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وسيل متوسط بمجراه الطبيعي، ووادي مشرف، ووادي جازان سيل متوسط بمجراه الطبيعي.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية، مُشيرًا إلى أن الأمطار والسيول كانت من خفيفة إلى غزيرة، وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي.

وبيَّن المقدم القحطاني، أن الأمطار نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك «ضغط عالي» على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك «ضغط عالي» بصناعية أحد المسارحة، إضافة لدخول مياه الأمطار لعدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عدد من عدادات الكهرباء.

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وفيما تسببت الأمطار في قطع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة، أشار القحطاني لانجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين، مُحذرًا المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية.

وأكدت مصادر في مديرية الدفاع المدني بجازان، فقدان عائلة من خمسة أفراد، بعد أن جرفت سيول وادي مسلة سيارتهم (الأب والأم وثلاثة أطفال).

وإثر ذلك، طالب الأهالي بضرورة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بكل الأحياء السكنية في المحافظة، وإنهاء معاناتهم مع تجمعات مياه الأمطار ومحاصرتها المنازل، معبرين عن خشيتهم من مخاطر المياه الراكدة بيئيًّا وصحيًّا.

وقال أحد المواطنين، من سكان حي الشرقية بمحافظة أبوعريش لـ«عاجل»، إن مياه الأمطار داهمت منزله ومنازل جيرانه، والمجاري التي تُصرف الماء مسدودة، مناشدًا الجهات المعنية في سحب المياه وحل مشكلة التصريف الصحي.

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