مصادرة وإتلاف طن مواد غذائية فاسدة بحوش شعبي في العاصمة المقدسة

أفادت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، بأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل حوش شعبي.

وعبر صفحتها الرسمية على «توتير»، قالت الأمانة: بلدية الشوقية الفرعية تضبط حوشًا شعبيًّا يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية مخالفة، لافتة إلى أن عملية الضبط أسفرت عن مصادرة وإتلاف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أنه تم استدعاء صاحب الموقع وأخذ تعهد عليه بإخلاء الموقع وتغريمه .

وفي سياق ذي صلة، ضبطت بلدية الجبيل شقة تستخدم كمستودع لحوم غير نظامي من قبل عمالة وافدة.

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وأشارت البلدية، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، إلى أن اللحوم المضبوطة خلت من الأختام الرسمية، وعليه جرت مصادرتها تمهيدًا لتطبيق النظام، ومخالفة المسئولين عنها.

وتأتي عمليات الضبط تلك، في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها البلديات ورجالها، والتي تشمل عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكُّد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

يُشار إلى أن الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية؛ للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توافر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.