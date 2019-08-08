غزارة تاريخية لأمطار جازان

فيما شهدت منطقة جازان يوماً ماطراً يعد الأغزر كثافةً منذ عقود، سجلت محافظات «صامطة وأبوعريش والعارضة» النسبة الأعلى للأمطار، حيث بلغت كمية الأمطار بصامطة 111.4 ملم، وأبوعريش 93.2 ملم، والعارضة 90.40 ملم، وأدت الأمطار إلى وفاة طفل بأبوعريش نتيجةَ التماس كهربائي، إضافة إلى غرق عائلة مكونة من 5 أشخاص بسيول وادي مسلة، وسط تكثيف فرق البحث والإنقاذ لاستخراج المتوفين.

جولة ميدانية

رصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية لها أمس الأضرار الناجمة عن آثار وتداعيات الحالة المطرية بمنطقة جازان، ورافقت فرق البحث والإنقاذ، بمشاركة 30 فردا وضابطا للبحث عن المفقودين، ورصد آثار السيول، وتضرر الطرق.

وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظات جازان اليومين الماضيين في قطع الطرق والكهرباء لساعات وغرق المنازل وارتفاع منسوب المياه بالشوارع وحدوث التماسات كهربائية وتضرر الطرق وجريان سيول أودية «تعشر، مسلة، مقاب، عز الدين»، وكشفت ضعف تنفيذ مشاريع التصريف.

ارتفاع منسوب المياه

في محافظة أبوعريش، ارتفع منسوب المياه داخل الأحياء والمنازل، وأغرقت الأمطار الشوارع والأسواق، وتعطلت الحركة المرورية، وحدثت انقطاعات للطرق، إضافة إلى جريان السيول التي وصلت لأطراف المدينة، وانقطعت الكهرباء عن القرى الجنوبية للمحافظة 10 ساعات.

تضرر المنازل

في أحد المسارحة، تضررت منازل المواطنين، وشهدت سقوط أسلاك ضغط عال، والتماسات بعدادات الكهرباء، وانقطاعات بالطرق.

ضعف المشاريع

وفي صامطة، انقطعت الكهرباء وتضررت المركبات، وتذمرَ المواطنون من ضعف مشاريع التصريف المنفذة بالمنطقة خاصةً داخل الأحياء التي غمرتها مياه الأمطار وحولتها إلى برك للسباحة.

سقوط أسلاك ضغط عال

باشرت فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية والكهرباء والبلديات الأضرار الناتجة عن الأمطار، واتخذت التدابير الوقائية مثل: مراقبة حركة السير وفتح الطرق، وطالبت إمارة منطقة جازان المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية وأماكن تجمعات الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني أن «المنطقة شهدت هطول أمطار متفرقة على محافظات: أحد المسارحة، العارضة، الدائر، فيفا، هروب، العيدابي، الحرث، الطوال، صامطة، أبوعريش، جزر فرسان، صبيا، بيش، ضمد، مدينة جيزان، حيث سال على إثرها واديا جورا وهراين بمحافظة الدائر، إضافة إلى وادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، ووادي مشرف ووادي جازان».

وأضاف أن «الأمطار نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عال على منزل وصناعية أحد المسارحة، ودخول مياه الأمطار لعددٍ من المنازل بمواقع مختلفة، والتماس في عدادات الكهرباء، وانقطاع طرق بمواقع متفرقة، وانجراف مركبة بوادي مسلة بالمسارحة، وجار البحث عن المفقودين».

فرق تطوعية

شاركت 5 فرق تطوعية بمحافظتي أبوعريش والمسارحة في منع السيارات من التوجه للعارضة نتيجة السيول، وإغلاق طريق المستشفى، وتحويل مسار المركبات جهة الحزام الشمالي، وإغلاق الطريق الموجه إلى الصناعية، وتوعية المواطنين بعدم الذهاب للتصوير، وتوفير مكان مخصص للانتظار، للسيطرة على الموقف، والمساهمة في البحث عن مفقودي المسارحة.

قطع طريق عثوان

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شهدت محافظتا هروب والداير شرق جازان أمطارا بين متوسطة إلى غزيرة، أمس، استمرت أكثر من 5 ساعات، شملت معظم قرى ومراكز المحافظتين، حيث سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وسط انقطاعات لبعض الطرق بالصهاليل وقرى الخليلة والرصعة وقرصان.

وتعذر مرور المركبات الصغيرة بطريق الفقر الحيوي جراء تساقط الصخور، وانقطعت شبكة الجوال والإنترنت في بعض القرى الجبلية بهروب، وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظة الداير في حدوث أضرار بمشروع طريق مركز عثوان الذي يتوسط الوادي، ما نتج عنه انقطاعه، واحتجاز المركبات أكثر من 5 ساعات. وأوضح مدير إدارة الحركة والصيانة سالم بن يحي المالكي أن «البلدية تلقت عدة بلاغات عن انقطاع طريق عثوان، ورغم أنه ليس من اختصاصات البلدية، باشرت على الفور بالمعدات والموظفين في فتح الطريق أمام المركبات، بعد أن عزلت السيول معدات إدارة الطرق والنقل في العقبة، ولكن لم تتمكن من الوصول للموقع، واستغرق فتح الطريق 3 ساعات».

3 انقطاعات

أوضح مدير فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي الذيبي لـ«دوت الخليج» أن «الفرقة تلقت 3 بلاغات جراء انقطاعات للطرق الترابية لقرى الخليلة والرصعة وقرصان، وتم مباشرة البلاغات بالتنسيق مع لجنة طوارئ محافظة هروب، وجارٍ العمل على فتح الطرقات المتضررة».

وأضاف أن «الفرقة تلقت كذلك بلاغات عن وجود صخور متساقطة بطريق الفقر الحيوي، فتمت إزالة الصخور من قبل الشركة المتعهدة بصيانة الطرق الترابية بالمحافظة»، مشيرا إلى أن فرقة نقل هروب تواصل أعمالها في صيانة الطرقات المسنودة لها من قبل لجنة الطوارئ.

فتح قنوات تصريف بالشقيق

هطلت أمس أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة الدرب، امتدت حتى منتصف الليل، فانقطعت الكهرباء عن عددٍ من أحياء الدرب والشقيق، فيما استنفرت بلديتا الدرب والشقيق جهودهما لمواجهة الحالة المطرية، وباشرت نزح تجمعات المياه من الشوارع.

وأكد رئيس بلدية الشقيق المهندس غصاب العتيبي أن «الفرق عملت على نزح المياه وفتح قنوات التصريف التي أغلقتها المخلفات، وبدأت في تنظيف المخلفات المنقولة، وتم توفير كافة المعدات اللازمة للفرق لإكمال عملها على الوجه المطلوب».

آثار وتداعيات أمطار جازان:

6 وفيات

جريان 5 أودية

غرق المنازل والشوارع

انقطاع الطرق واحتجاز المركبات

انقطاع الكهرباء والاتصالات

التماسات كهربائية